Milano, 3 apr. (LaPresse) – L’Empoli ha superato 1-0 il Lecce nell’incontro valido per la 28/a giornata di Serie A. Al ‘Castellani’ decisivo il rigore trasformato nella ripresa da Caputo (62′). Il successo permette ai toscani di salire a 31 punti in classifica. I salentini restano fermi a 27. L’inizio della partita Empoli-Lecce è stato posticipato di un’ora per ragioni di sicurezza dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per arginare un principio di incendio nello spogliatoio dei padroni di casa a pochi minuti dalla gara.

