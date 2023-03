Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse) – Lo speaker repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, interviene a difesa di Donald Trump e parla di un “oltraggioso abuso di potere” da parte del procuratore democratico di Manhattan, Alvin Bragg. “Ho dato indicazione alle commissioni competenti di indagare se i fondi federali vengano usati per sovvertire la nostra democrazia, interferendo in un’elezione con un procedimento motivato politicamente”, afferma in una serie di tweet McCarthy. “Alvin Bragg ha danneggiato irreparabilmente il nostro Paese, nel tentativo di interferire in un’elezione presidenziale”, afferma ancora lo speaker, assicurando che la Camera “chiederà conto a Alvin Bragg dei questo abuso di potere senza precedenti”.

