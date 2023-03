Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Voglio ringraziarvi per quanto avete fatto e per aver rappresentato lo spirito del nostro Paese, di solidarietà, altruismo e apertura verso gli altri”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze Omri, conferite ‘motu proprio’ a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Sono varie le forme in cui si esplica questa disponibilità verso gli altri: chi si è dedicato alle cura, chi alla ricerca scientifica, chi sul fronte della disabilità, nella scuola e nella formazione, nell’istruzione, per offrire un percorso di reinserimento ai detenuti nella onesta vita sociale, chi nella sicurezza stradale, chi ha svolto il ruolo di imprenditore in maniera aperta, per alleviare lo stato d’animo dei bambini nelle zone di guerra, chi ha salvato con persone in difficoltà con interventi tempestivi”, ha elencato il capo dello Stato.

