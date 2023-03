Roma, 31 mar. (LaPresse) – “Abitualmente il senso del dovere è interpretato come dovere di adempiere il dovere del proprio stato, come per esempio nella propria professione. Voi avete interpretato il dovere in modo più aperto, come dovere di umanità che va al di là di una professione. Voi avete interpretato un dovere più ampio, di umanità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze Omri, conferite ‘motu proprio’ a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.

