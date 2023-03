Pretoria (Sudafrica), 31 mar. (LaPresse/AP) – I genitori di Reeva Steenkamp, l’ex compagna di Oscar Pistorius, uccisa da un colpo di pistola sparato dall’ex campione paralimpico 10 anni fa, si opporranno alla richiesta di libertà condizionata. Lo ha affermato il loro avvocato, Tania Koen, in vista della prevista udienza per decidere sulla libertà vigilata richiesta dallo stesso Pistorius. I genitori di Steenkamp “non ritengono che debba essere rilasciato”, ha detto Koen ai giornalisti fuori dal centro correzionale di Atteridgeville a Pretoria, dove Pistorius è detenuto dal 2016 e dove è prevista l’udienza per la libertà vigilata.

