Milano, 31 mar. (LaPresse) – “Le prove e le fatiche della vita – vissute nella fede – contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio”. Così su Twitter Papa Francesco. Il Pontefice twitta anche oggi a poche ore dalla notizia delle sue dimissioni dal Policlinico Gemelli. Papa Francesco, come comunicato dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, sarà presente in Piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata