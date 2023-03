Milano, 31 mar. (LaPresse) – Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso di 2 mamme che avevo chiesto la trascrizione come genitori per entrambe dei loro gemelli, nati in Italia, da procreazione medicalmente assistita attraverso la fecondazione eterologa in vitro eseguita in Spagna. Antonella e Claudia si sono unite civilmente nel 2021 e da allora hanno deciso di allargare la famiglia, pensando a dei figli. Quando i gemelli sono nati, la coppia ha chiesto al Comune di Trofarello, in provincia di Torino, di trascrivere nell’atto di nascita all’Anagrafe con tutte e due le mamme, ma l’Amministrazione si era rifiutata e aveva registrato solo una delle due, Claudia, madre biologica dei bimbi.

