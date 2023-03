Roma, 31 mar. (LaPresse) – “L’utile residuo per lo Stato sarebbe pari a 1.676 milioni che, in aggiunta a imposte di competenza per 1.304 milioni, porterebbe la somma complessivamente destinata allo Stato a circa 3 miliardi”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, alla 129esima assemblea annuale dei partecipanti, aggiungendo che negli ultimi dieci anni “l’importo cumulato riconosciuto allo Stato sotto forma di utili raggiungerebbe così l’ammontare di 38,2 miliardi, oltre a imposte di competenza per 12,8 miliardi”.

