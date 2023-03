Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse) – Il grand jury di Manhattan ha votato per incriminare Donald Trump nella vicenda del pagamento sottobanco alla pornoattrice Stormy Daniels. Lo riferisce il New York Times, citando quattro fonti a conoscenza della vicenda. E’ la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente viene rinviato a giudizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata