Roma, 30 mar. (LaPresse) – “Vivere, parlare e agire senza violenza non significa arrendersi, né perdere, né rinunciare a nulla. È aspirare a tutto. Come disse 60 anni fa San Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris, la guerra è una follia, è fuori dalla ragione. Ogni guerra, ogni scontro armato, finisce con l’essere sempre una sconfitta per tutti”. Così il Papa in un video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema: ‘Per una cultura della nonviolenza’.

