Milano, 30 mar. (LaPresse) – Il tribunale distrettuale di Lefortovo di Mosca ha deciso che il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, rimarrà in carcere fino al 29 maggio. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’ufficio stampa della Corte, come riporta l’agenzia Tass. Il detenuto si è dichiarato non colpevole.

