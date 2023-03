Sul treno da Sumy a Kiev (Ucraina), 29 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista esclusiva rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo trasportava da Sumy a Kiev, ha lanciato l’avvertimento che se l’Ucraina perdesse la battaglia di Bakhmut contro la Russia ci sarebbero conseguenze tragiche perché Mosca potrebbe iniziare a costruire un sostegno internazionale per un accordo che potrebbe richiedere all’Ucraina compromessi inaccettabili. Se l’Ucraina non vincesse la prolungata battaglia nella città chiave dell’est e Bakhmut cadesse in mano alle forze russe, secondo Zelensky il presidente russo Vladimir Putin “venderebbe questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. “Se sentirà un po’ di sangue – sentirà che siamo deboli – spingerà, spingerà, spingerà”, ha detto Zelensky in inglese, lingua che ha usato praticamente per tutta l’intervista.

