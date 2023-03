Campobasso, 29 mar. (LaPresse) – Continua lo sciame sismico in provincia di Campobasso, con epicentro nel Comune di Montagano, mille abitanti circa a dieci chilometri di distanza in linea d’aria dal capoluogo Campobasso, dove alle 23.52 di ieri si è verificata una scossa di magnitudo 4.6 per la quale sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile in decine di Comuni. Sono state finora dieci le scosse, l’ultima alle 6.54, quando è stata una scossa di magnitudo 2.4.

