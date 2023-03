Roma, 29 mar. (LaPresse) – Sulla riforma della giustizia “penso che un punto di incontro possa essere raggiunto. E’ per questo che ho promosso una sospensione (del progetto) che ora consente sia all’opposizione che alla coalizione di sedersi e cercare di raggiungere un ampio consenso nazionale per raggiungere entrambi gli obiettivi. Credo che questo sia possibile”. Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyhau, nel suo intervento da remoto al summit sulla democrazia organizzato dal Usa. Lo riporta il Times of Israel.

