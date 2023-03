Dnipro (Ucraina), 28 mar. (LaPresse/AP) – Dopo aver incontrato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi ha detto, in un’intervista ad Ap, che “molto probabilmente” si recherà in Russia nei prossimi giorni. Il suo obiettivo è quello di intensificare i colloqui con Ucraina e Russia per trovare un accordo che salvaguardi la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Grossi ha aggiunto sull’accordo: “Penso che sia vicino”.

