Milano, 28 mar. (LaPresse) – “La Germania partecipa attivamente ad armare l’Ucraina, a rifornirla di armi. La Germania aumenta direttamente e indirettamente il livello di coinvolgimento nel conflitto” in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che Der Spiegel ha riportato la notizia secondo cui il governo tedesco vuole moltiplicare la spesa per gli aiuti militari all’Ucraina nei prossimi anni. “Tali azioni e decisioni non sono di buon auspicio”, ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda se la decisione delle autorità tedesche porterà a conseguenze nelle relazioni russo-tedesche.

