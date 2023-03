Milano, 28 mar. (LaPresse) – I tempi per il decreto Siccità? “C’è un lavoro molto attento e molto puntuale di diversi ministeri. Noi purtroppo abbiamo una serie di criticità e di sovrapposizioni nel tempo. Un governo che intende agire nella maniera più corretta possibile deve farlo in fretta”, dopo “decenni di immobilismo”. Il fenomeno, “evidentemente, è frutto di eventi ormai ciclici di almeno 20 anni. Sono emerse una serie di problematiche e di criticità che devono essere affrontate con una semplificazione normativa sul breve periodo e anche con la capacità di riuscire a ordinare i tanti soggetti che si occupano e che devono spiegare quali sono state le problematiche che gli hanno impedito a volte di portare a compimento i loro compiti specifici”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Abbiamo anche aperto un ragionamento con esperti non solo nazionali ma anche internazionali per suggerire ipotesi di lavoro che ci permettano anche di normare con riferimento a un approccio sistemico che ha già avuto esiti positivi”, ha aggiunto.

