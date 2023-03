Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Il prefetto di Roma sarà nominato a brevissimo. Se non è ancora avvenuto non è perché si sottovaluta l’importanza della città. Anzi, proprio per l’importanza di Roma serve un prefetto all’altezza della situazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla giornata di Confcommercio ‘Legalità ci piace’. Il nome quindi arriverà “a breve, a brevissimo, ma intanto Roma non è abbandonata”, ha aggiunto.

