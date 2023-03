Milano, 28 mar. (LaPresse) – “Abbiamo una norma che prevede sei articoli, sancisce il divieto di vendita, di commercializzazione, di produzione, di importazione e ovviamente le sanzioni anche molto rigide che vanno da un minimo 10mila ad un massimo di 60mila euro, fino al 10% del fatturato annuo realizzato nell’ultimo esercizio”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, commentando il via libera al ddl per il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. “Non c’è alcun tipo di atteggiamento persecutorio, ma la volontà di tutela dei cittadini e delle persone che consumano”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata