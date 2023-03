Roma, 28 mar. (LaPresse) – Il governo impone lo stop alla carne sintetica. “E’ vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati”, si legge in una bozza di ddl che dovrebbe essere esaminato oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. In caso di violazione il prodotto sarà confiscato e l’operatore è soggetto a una multa che va da 10mila fino a 60mila euro o, in caso nell’ultimo esercizio antecedente alla violazione sia stato superiore a 60mila euro, al 10% dello stesso. Tra le sanzioni anche l’esclusione da contributi, finanziameni e violazioni concessi per l’attività imprenditoriale da uno a tre anni e la chiusura dello stabilimento di produzione per lo stesso periodo. alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10m

