Bruxelles, 23 mar. (LaPresse) – Se mi preoccupano le posizioni espresse dalla Lega in Parlamento sull’Ucraina? “No, francamente non mi preoccupano. Ripeto che al di là delle posizioni espresse, del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione del conflitto, su cui ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine del conflitto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata