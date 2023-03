Milano, 23 mar. (LaPresse) – Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari e il giudice Marco Tremolada, Tenenti Colonnelli e Capitani della Guardia di Finanza di Milano e agenti della polizia giudiziaria di Brescia. E’ questa la lista dei testimoni che potrebbero comparire nel processo che si sta celebrando a Brescia a carico del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e del pm Sergio Spadaro (ora alla Procura europea) con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio nel ‘caso’ di corruzione internazionale Eni-Nigeria dove tutti gli imputati sono stati assolti con sentenza definitiva. L’accusa ai magistrati, difesi dall’avvocato Massimo Dinoia, è di non aver depositato messaggi whatsapp e video favorevoli alle difese pur essendone a conoscenza – in alcuni casi dal 2017 – e nonostante i solleciti del sostituto procuratore di Milano, Paolo Storari, che era entrato in possesso di alcune prove durante l’inchiesta parallela nota come ‘Eni-complotto’. La lista testi è stata depositata questa settimana dall’unica parte civile che si è costituita nel processo, l’ex console onorario in Nigeria Gianfranco Falcioni (processato e assolto in Eni-Nigeria), rappresentato dagli avvocati Gian Filippo Schiaffino e Pasquale Annichiarico.

