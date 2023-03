Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Ripetutamente abbiamo segnalato le gravi criticità del sistema penitenziario minorile, aggravato dalla circostanza che vi siano ammessi a scontare la pena pure adulti venticinquenni, e particolarmente quelle dell’istituto penale per minorenni (IPM) di Airola, che si connota anche per gravissime deficienze strutturali. Chiediamo al Sottosegretario al Ministero della Giustizia delegato, Andrea Ostellari, e al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), Antonio Sangermano, recentemente insediatosi, l’immediata apertura di un tavolo di confronto per l’auspicabile ricerca di urgentissime soluzioni condivise”, conclude De Fazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata