Roma, 22 mar. (LaPresse) – “Sono molte le questioni che non condivido, io ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito, ma la considero una buona notizia. Quando si ha bisogno di dire cose non vere evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è”. Così la premier Giorgia Meloni nelle repliche alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata