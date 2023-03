Milano, 22 mar. (LaPresse) – “Oggi si celebra la giornata mondiale dell’acqua, tornano in mente le parole di san Francesco d’Assisi. In questi giorni si svolge a New York la seconda conferenza dell’acqua dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l’importante evento possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di questo bene primario. L’acqua non può essere oggetto sprechi o di abusi e di guerre ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future”. Così Papa Francesco concludendo la consueta udienza del mercoledì.

