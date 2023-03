Genova, 22 mar. (LaPresse) – Una ragazzina di circa 12 anni è rimasta ferita nella caduta da una finestra di una scuola media di Rapallo, nel levante di Genova. L’incidente è avvenuto questa mattina. Ancora da chiarire le cause e la dinamica deòl’accaduto. La ragazzina è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

