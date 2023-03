Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Le frontiere marittime dell’Italia sono quelle dell’Europa e l’Europa è chiamata a difenderle”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

