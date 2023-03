Roma, 21 mar. (LaPresse) – “L’emergenza migranti sta diventando strutturale” a causa di “una pressione migratoria senza precedenti”, e “noi non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

