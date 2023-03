Casal di Principe (Caserta), 21 mar. (LaPresse) – “E’ con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che ora è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto. Cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, testimoni di speranza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’Its Guido Carli di Casal di Principe in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

