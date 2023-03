Milano, 20 mar. (LaPresse) – Almeno undici poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti nei disordini scoppiati a Parigi dopo che il governo è sopravvissuto anche ai voti di sfiducia in programma in Parlamento in relazione alla contestata riforma delle pensioni. Lo riferisce Bmftv, citando fonti della polizia.

