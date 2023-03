Milano, 19 mar. (LaPresse) – Nata in Italia, nel Canavese, è stata impiantata per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino la prima protesi mitralica transcatetere (a cuore battente) unica al mondo per il suo design e le sue caratteristiche con due lembi anziché tre che imitano perfettamente la valvola cardiaca originale.

