Wilmington (Delaware, Usa), 19 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato domenica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per “esprimere la sua preoccupazione” per il piano di revisione del sistema giudiziario, che ha scatenato proteste diffuse in tutto Israele. Biden ha anche incoraggiato Netanyahu a cercare un compromesso. La Casa Bianca ha affermato che Biden ha ribadito le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alla misura di riduzione dell’isolamento del sistema giudiziario dal sistema politico del Paese. Secondo un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, la telefonata è stata sincera e costruttiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata