Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Io sono convinto che un sindacato deve parlare con i governi che ci sono, non siamo noi che ci scegliamo i governi, i governi li votano i cittadini. Io se voglio cambiare leggi e portare a casa risultati per le persone che rappresento devo discutere con il governo, con il Parlamento e le controparti. Il sindacato ha una sua autonomia, non siamo d’opposizione o di governo, vogliamo rappresentare i bisogni delle persone”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla trasmissione ‘In mezz’ora’ su Rai3.

