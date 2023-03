Milano, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita in Crimea in occasione del nono anniversario dell’annessione della regione alla Russia. Lo mostrano alcuni filmati mandati in onda dalle emittenti televisive locali, come riporta l’agenzia Tass. Come aveva annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin dovrebbe prendere parte all’inaugurazione di un importante sito storico-culturale.

