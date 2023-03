Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – “La Russia farà di tutto per frenare le minacce alla sicurezza della Crimea e di Sebastopoli”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo un incontro sullo sviluppo socio-economico della regione a nove anni dalla sua annessione alla Russia. “È ovvio che per la Crimea e Sebastopoli le questioni di sicurezza sono di natura prioritaria, soprattutto oggi”, “faremo di tutto per fermare qualsiasi minaccia”, ha detto Putin, secondo quanto riporta la Tass.

