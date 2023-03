Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – “La giustizia sta facendo il suo corso: plaudo alla decisione della Corte penale internazionale di emettere mandati d’arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per il trasferimento forzato di bambini ucraini”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “I criminali internazionali saranno perseguiti per il rapimento di bambini e per altri crimini internazionali”, ha aggiunto.

