Milano, 17 mar. (LaPresse) – Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-Ocha ha emesso un decreto per sciogliere il parlamento il 20 marzo. Lo riferisce Bloomberg, spiegando che la mossa apre la strada a nuove elezioni a maggio. La mossa dell’ex leader del colpo di stato cerca di estendere il governo sostenuto dai militari nonostante la sua diffusa impopolarità. Prayuth ha sottoposto il decreto all’approvazione reale, come ha spiegato ai giornalisti durante un viaggio a Chiang Mai venerdì. L’ordine arriva pochi giorni prima della scadenza del mandato quadriennale della Camera dei Rappresentanti, il 23 marzo, e Prayuth guadagna tempo per fare campagna elettorale e reclutare membri da candidare per il suo nuovo partito, che lo indica come unico candidato premier. Per legge, spiega Bloomberg, il voto nazionale deve tenersi entro 60 giorni dallo scioglimento del Parlamento. La Commissione elettorale ha inizialmente fissato le votazioni per il 7 maggio, ma la data definitiva sarà confermata in seguito.

