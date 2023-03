Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping “si incontreranno nel pomeriggio del 20 marzo per un colloquio a tu per tu durante un pranzo informale”. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Il presidente Xi ha in programma una visita a Mosca dal 20 al 22 marzo.

