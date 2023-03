Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – Il Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, sarà sfoltito: in futuro potranno sedere in aula al massimo 630 deputati. La riforma è stata approvata oggi con 400 voti a favore, 261 contrari e 23 astensioni, riporta Der Spiegel. La Cdu/Csu, all’opposizione, e la Linke, in particolare, si sono opposti fermamente alla riforma e hanno annunciato che si rivolgeranno alla Corte costituzionale federale. La riforma mira a ridurre le dimensioni del Bundestag a partire dalle prossime elezioni. Attualmente siedono in aula 736 deputati.

