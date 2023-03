Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Su alcune cose sarà più facile trovare condivisione, su altre sarà parecchio difficile ma non vuol dire che non bisogna tentare. Con i ministri ho contato 20 occasioni di confronto in pochi mesi. Non considero finto questo confronto e lo considero produttivo anche quando non siamo d’accordo. Credo che se il nostro approccio è sincero posso imparare anche da chi è molto distante da me. Bisogna avere umiltà, non partire da un pregiudizio, perché è mia responsabilità rappresentare tutti gli italiani”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cgil a Rimini. Rivolgendosi alla platea, Meloni conclude: “Rivendicate senza sconti le vostre istanze nei confronti del governo. Magari non saremo d’accordo ma quelle istanze troveranno sempre un ascolto serio e privo di pregiusidizi. È l’impegno preso nei confronti degli italiani e che intendo portare avanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata