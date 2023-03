Roma, 16 mar. (LaPresse) – Nel 2022 Webuild ha realizzato ricavi adjusted per a 8.163 milioni (€6.691 milioni nel corso del 2021), e segnano una crescita su base annua di €1.472 milioni pari al 22%. E’ quanto emerge al termine della riunione del Cda che ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. L’incremento dei ricavi, viene fatto notare, nonostante il difficile contesto macroeconomico e le dinamiche inflattive, trova fondamento nella qualità del portafoglio ordini, nel lavoro svolto in partnership con i propri clienti e la filiera, come anche l’efficacia nella gestione contrattuale.

