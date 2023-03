Bruxelles, 16 mar. (LaPresse) – Oggi la Commissione europea ha proposto il Net-Zero Industry Act per aumentare la produzione di tecnologie pulite nell’Ue e garantire che l’Unione sia ben attrezzata per la transizione verso l’energia pulita. La legge creerà condizioni migliori per avviare progetti net-zero in Europa e attrarre investimenti, con l’obiettivo che la capacità di produzione di tecnologie net-zero strategiche complessive dell’Unione si avvicini o raggiunga almeno il 40% del fabbisogno di diffusione dell’Unione entro il 2030.

