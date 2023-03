Milano, 16 mar. (LaPresse) – I sindacati che rappresentano centinaia di migliaia di infermieri, squadre di ambulanze e altri operatori sanitari in Inghilterra hanno raggiunto giovedì un accordo salariale con il governo che eviti ulteriori scioperi nel settore. L’accordo, che deve essere approvato dai membri del sindacato, prevede un pagamento forfettario per l’anno in corso e un aumento del 5% l’anno prossimo.

