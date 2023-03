Roma, 16 mar. (LaPresse) – Mondadori chiude il 2022 con un utile netto a 52,1 milioni di euro, in crescita del 18%. Si tratta del migliore risultato conseguito dal Gruppo nel corso degli ultimi 15 anni. Neutralizzando gli effetti non operativi che hanno influenzato gli esercizi 2021 e 2022, l’utile netto rettificato risulterebbe pari a 64 milioni di euro, in crescita di oltre il 50%. È quanto emerge dal bilancio 2022 approvato oggi dal Cda.

