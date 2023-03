Palermo, 16 mar. (LaPresse) – Emanuele Bonafede e sua moglie Lorena Ninfa erano nella cerchia più stretta dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Lo ospitavano in casa loro, cucinavano per lui, erano una sorta di punto di riferimento per sbrigare le questioni quotidiane del boss e durante la convalescenza dagli interventi chirurgici per rimuovere i due tumori. Emanuele è il cugino di Andrea Bonafede, l’uomo arrestato per aver ceduto la sua identità al superlatitante. Le indagini della Dda di Palermo stanno documentando come la famiglia Bonafede fosse a disposizione dell’ex primula rossa.

