Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito della polemica con la brigata Wagner.

