Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Con l’istituzione di uno specifico Fondo per il clima, l’Italia intende proporsi come soggetto di primo piano per interventi di finanza climatica. Dai grandi progetti per l’utilizzo dell’energia solare ed eolica, all’agricoltura 4.0, fino alla produzione di idrogeno verde, le potenzialità per il partenariato fra Africa e Europa sono numerose e tutte altamente promettenti. La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà che essere comune, sta nel rafforzare la consapevolezza della complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà che un frangente storico così complesso rende ancora più evidente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento all’Università di Nairobi, in Kenya.

