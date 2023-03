Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento all’Università di Nairobi, in Kenya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata