Rimini, 16 mar. (LaPresse)- Giorgia Meloni al Congresso nazionale della Cgil a Rimini con Landini? La premier Meloni “va dappertutto, in parte per capire, in parte per avere visibilità. La sua presenza al Congresso della Cgil non mi stupisce. Poi molto dipende da cosa dirà venerdì”. Lo dice a LaPresse Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica. “All’interno del sindacato ci sono sicuramente anche elettori di centro destra e di Giorgia Meloni – prosegue Pasquino – Il sindacato sa che deve trattare col governo. Quindi è giusto che Landini inviti la premier Meloni, perché il governo di adesso ha un orizzonte di quattro anni. Non si tratta di un invito di cortesia, ma di un invito che probabilmente mira ad avere un’interlocuzione migliore con il governo”. Nella sua relazione di ieri in apertura del Congresso il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è stato molto critico sull’ azione del governo Meloni. “Quella che fa la premier Meloni non è certo una politica a favore dei sindacati, anche se lei cercherà di spiegare che non è così – dice Pasquino-Quindi sarà interessante vedere cosa dirà Landini, che richieste farà”. Intanto Eliana Como, dirigente Fiom nel direttivo nazionale della Cgil, ha annunciato proteste per venerdì per la presenza della premier Meloni all’assise congressuale della Cgil. Che rischio corre Meloni ad andare a casa della Cgil, al Congresso nazionale? “Evidentemente – risponde Pasquino a LaPresse- Giorgia Meloni non è preoccupata dal rischiare. Secondo me ha più da guadagnare che da perdere ad andare al Congresso della Cgil e a intervenire, perché dimostrerà che ha grinta e che è sicura del fatto suo nell’andare a un confronto aperto senza remore”.

