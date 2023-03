Milano, 16 mar. (LaPresse) – Fischi al leader di Azione, Carlo Calenda, al congresso nazionale della Cgil di Rimini all’inizio del suo intervento nel corso dell’incontro con gli altri leader dell’opposizione, ovvero la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il segretario di SI, Nicola Fratoianni. “Volete che vi dica ‘All you need is love’ o come stanno le cose?”, ha detto Calenda rivolto alla platea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata